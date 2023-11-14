Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Kıbrıs Türkü'ne düşen görevin KKTC’yi daha iyi bir noktaya taşımak olduğunu söyledi.

Özçınar, KKTC’nin kuruluşunun 40’ıncı yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümüne erişmenin büyük coşku ve heyecanı içerisindeyiz.

Bu günlere ulaşmamızda Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü varlığı ve desteği çok büyüktür. Bizlere düşen sorumluluk, büyük onur ve gurur duyduğumuz devletimizi yücelterek yaşatmak, daha iyi bir noktaya taşımak amacıyla çok çalışıp, geçmişimizi unutmadan yolumuza devam etmektir.

Birlik ve beraberlik ruhu içerisinde nice mutlu yarınlar temenni ederim.

Cumhuriyetimizin 40’ıncı kuruluş yıl dönümünü kutlarken, halkımıza refah dolu yarınlar diler, başta Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş, özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ve tüm şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimizi saygıyla selamlarım.”