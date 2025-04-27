Sanatçı Mahsun Kırmızıgül, önceki akşam kıbrıs Lord’s Palace Hotel sahnesindeydi.

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan türkücü, “Bugün konser dışarıda olacaktı. Hava muhalefetinden dolayı içeri alındı. Çok yoğun bir talep vardı. Üzülmesinler. Burada tekrar sahne alacağım” dedi

Gazetecilerin, “Sanat camiasından ard arda gelen kayıplar oldu. Sizinle ilgili de bir haber çıktı. Sağlık durumunuz nedir?” Sorusuna, “Valla bu haber niye çıktı. Kim dedi. Niye dedi. Anlamadım. Olay şöyle oldu. Beni dinlemeye gelen profesör doktor Ali Aycan Kamal, annesiyle ve anneannesiyle birlikte geldiler. Sahne sonrası kulise geldiler. Ve orada bu ablalar dedi ki, oğlum senin kalbine baksın. Bende bundan dolayı doktorumuz Ali beye gittim. Kalbimi gösterdim. Saat gibi çalışıyor” dedi.

Ara ara tatile çıkan sanatçı, “Benim bir hobim var. Boş zamanlarımda dalmaya gidiyorum. Özellikle hint okyanusunda kaplan köpekbalıklarının olduğu bölgeye dalmak benim hayalimdi. Onu gerçekleştirdim. Ramazan ayıydı. Artık sahnelerden dolayı vaktimiz yok. Artık sahnelere dalıyorum” dedi.