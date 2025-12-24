Maliye Bakanı Özdemir Berova, Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçıları Birliği (MASİB) Başkanı Barış Yuca ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, motorlu araç sektörünün karşılaştığı güncel sorunlar ve beklentiler ele alındı.

MASİB Başkanı Barış Yuca, özel ithalatın artış göstermesinin sektörü olumsuz etkilediğini, antrepo izinlerinin çok fazla verilmesinin sektörü her yönden zora soktuğunu ve hizmet kalitesinin düştüğünü, bunun yanında kur indirimi ve yaş sınırlandırılma tüzüğünün bir süre daha uzatılması taleplerini iletti.

Maliye Bakanı Özdemir Berova da, sektör temsilcileriyle karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğunu, dile getirilen konuların ekonomik dengeler ve mevcut mevzuat çerçevesinde ele alınacağını kaydetti.