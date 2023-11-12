Eski Rum Dışişleri bakanlarından Erato Kozaku-Markulli, BM Genel Sekreteri tarafından bir özel temsilci atanması tartışmalarının Kıbrıs sorununda tehlikeli bir sapma olduğu iddiasında bulundu.

Haravgi’nin haberine göre, Astra radyosuna konuşan Markulli, 1964’ten beri ilk kez BM Genel Sekreteri’nin Güvenlik Konseyi’ne hesap verecek bir danışman yerine şahsî temsilci atamasının bekleniyor olmasını “benzeri görülmemiş” diye niteledi. Markulli, bu tür şahsî temsilcilerin BM’nin görüşülmesiyle ilgilenmediği, çoğunlukla da devletlerin iç meseleleriyle ilgili çok az durumda atandığı izahında bulundu.

Pile konusunda varılan karşılıklı anlayışa/mutabakata da değinerek, çoğu noktasının izaha muhtaç olduğunu söyleyen Erato Kozaku-Markulli, “Karşılıklı anlayışa/mutabakata, BM Barış Gücü aracılığıyla olsa da iki tarafın anlaşmalarının kaydedildiği ortak bir metin bile olmadan varıldı. Ara bölgede barikat oluşturulmasından söz ediliyor ancak işletmesini kimin devralacağını kimse bilmiyor” dedi.

Markulli, Rum yönetiminin BM ile Türk tarafının ne anlaşma yaptığını bilmediğini söyledi, karşılıklı anlayışın/ mutabakatın içeriğinin halka söylenmemesinin de akıl alır olmadığı görüşü ortaya koydu.