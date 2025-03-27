Mağusa Suriçi Derneği (MASDER) Genel Kurulu, Mağusa Suriçindeki dernek binasında yapıldı.

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, Divan Başkanlığını Rıfat Yalınç’ın yürüttüğü olağan genel kurulda, ilgili döneme ait faaliyet raporu ve mali raporu ile yeni yönetim kurulu ve ilgili kurulların aday listesi, üyelerin onayına sunularak oybirliğiyle onaylandı.

Açıklamaya göre, MASDER’in 2 yıllık dönem için yönetim organları şu isimlerden oluştu:

"Yönetim Kurulu; Serdar Atai (Başkan), Kutlu Eyupoğlu (Başkan Yardımcısı), Gülten Sinem Tözün (Başkan Yardımcısı), Emine Balık (Yazman), Hasan Akilhoca (Sayman), Zeki Özgen (Faal Üye), Belgin Destebanoğlu (Faal Üye), Denetleme Kurulu; Dinçer Raif, Tulga Saygı, Disiplin Kurulu; Fatin Aksoylar, Soner Zorlu, Mehmet Emin Debeş, Yedek Üyeler; Ahmet Yorgancıoğlu ve Ulus Irkad.”