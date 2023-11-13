MasterChe All Star'dan elenen son isim MasterChef Tanya Kilitkayalı oldu. Haftanın eleme adaylarının yarıştığı gecede veda eden isim Tanya oldu.

TV8’de yayımlanan MasterChef All Star’ın 12 Kasım eleme gecesinde Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları sonucunda eleme potasına giden Tahsin, Dilara, Ayaz, Cemre, Alican, Tanya ve Batuhan elenmemek için yarıştı.

Eleme potasının ilk turunda yarışmacılar Cunda kalamarı ve rezene ile yaratıcılık tabağı yaptı. Tahsin, Ayaz, Batuhan ilk turda başarılı oldu ve yarışmada kaldı.

Eleme gecesinde son potaya kalan Tanya, Dilara, Ali Can ve Cemre ikinci etapta Somer Şef'in Shodai patates köpüklü udon noodle tabağını yaptılar.

Potadan ilk çıkan Cemre oldu, onu Ali Can izledi. Sona kalan Dilara ile Tanya kaldı. MasterChef All Star’a veda eden isim Tanya oldu.

Tanya yarışma süresince iyi niyetli yaklaşımları ve yarışmacı arkadaşlarıyla iletişimi ve mütevaziliği ile hem şeflerin, hem yarışmacıların, hem de TV ekranlarında izleyenlerin kalbini kazanmıştı.

TANYA KİLİTKAYALI KİMDİR?

Tanya Kilitkayalı 7 Ocak 1995 tarihinde Kıbrıs'ta dünyaya geldi. Namık Kemal Lisesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra 2016 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünü bitirdi. Mezun olmasının ardından Alaçatı Alancha Restaurant’ta stajyer olarak çalıştı. Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü’nde bir aile işletmesi olan Garavolli Cafe ve Bar mutfağında yöresel tatları hazırlıyor. Tanya’nın Uğur ile işlettiği Magosa’nın İskele ilçesinde restoranı var. Ayrıca Doğu Akdeniz Üniveristesi Turizm Fakültesi’nde öğretim görevlisi olrarak öğrencilere ders veriyor.