Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekiplerinin İnönü’de düzenlediği “Kurt İni” operasyonunda, satışa hazır paketlenmiş 1 kilo 500 gram hintkeneviri ele geçirildi; iki kişi tutuklandı. Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, İnönü’de dün akşam “Kurt İni” operasyonu düzenledi.

Operasyon kapsamında satışa hazır şekilde paketlenmiş toplam 1 kilo 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla bağlantılı iki kişi zanlı olarak tutuklandı. Soruşturma sürüyor.