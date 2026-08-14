Başbakan Ünal Üstel, 14 Ağustos’un Kıbrıs Türk halkının hafızasında kahramanlığın, direnişin ve derin acıların bir arada yaşandığı unutulmaz bir gün olduğunu belirtti.

Başbakan Üstel, 14 Ağustos Haspolat, Muratağa, Atlılar ve Sandallar şehitleri, Şehit Pilot Cengiz Topel’i Anma ve Serdarlı’nın Kurtuluş Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Üstel, mesajında, 1964’te Şehit Pilot Cengiz Topel’in ebediyete uğurlandığını, 1974’te ise Muratağa, Sandallar ve Atlılar’da en küçüğü 16 günlük, en büyüğü 95 yaşında masum sivillerin EOKA-B tarafından katledildiğini kaydederek, Haspolat’ta da 15 kahraman Mehmetçiğin şehit düştüğünü anımsattı.

Üstel, “Aynı tarih, Serdarlı halkımızın büyük bir cesaret ve fedakarlıkla verdiği mücadelenin ardından özgürlüğüne kavuştuğu, tarihimize gururla yazılan bir direniş günüdür.” dedi.

Kıbrıs Türk halkının yıllarca saldırı ve baskılara rağmen vatanından, özgürlüğünden ve geleceğinden vazgeçmediğini ifade eden Üstel, bugün de haksız izolasyon ve ambargolar karşısında aynı kararlılıkla dimdik ayakta olduğunu kaydetti.

- “Acımızı da kahramanlığımızı da unutmadık, unutmayacağız”

Kıbrıs Türk halkının ana vatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle varlığını ve mücadelesini kararlılıkla sürdüren cesur ve onurlu bir toplum olduğunu belirten Üstel, mesajını şöyle tamamladı:

“Bu anlamlı günde Şehit Pilot Cengiz Topel’i, Muratağa, Sandallar ve Atlılar’daki masum şehitlerimizi, Haspolat’ta canlarını feda eden Mehmetçiklerimizi ve vatan uğruna şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Gazilerimize ve mücahitlerimize şükranlarımı sunuyorum. Acımızı da kahramanlığımızı da unutmadık, unutmayacağız.”