Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz, 18 Ağustos Salı günü yapılacak Meclis Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi toplantısına katılacaklarını açıkladı.

Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, dün sabah Meclis’ten aldıkları Komite davetinde kendilerine “Seçim Yasası” görüşülecek denildiğini ve içerik açıklanmadığını belirterek, iki seçimin bir arada yapılması konusunda Parti Meclisi'nde bir karar üretilmediği gerekçesiyle YDP olarak toplantıya katılmayacaklarını açıkladıklarını hatırlattı.

Daha sonra Meclis’ten, Komitede sadece, “karma oyun kaldırılması ve seçimlerde milletvekili adaylarını belirleme şeklinin parti tüzüklerine bırakılması” konularının görüşüleceği bilgisini aldıklarını ifade eden Yılmaz, iki seçimin bir arada yapılmasının gündemde olmadığını kaydetti.

Yılmaz, Komitenin gündemindeki konuların YDP’nin talebi olan konular olması nedeniyle salı günü yapılacak Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi toplantısına hukukçularıyla birlikte katılarak, olumlu yönde katkı koyacaklarını bildirdi.