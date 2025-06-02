Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Girne Amerikan Üniversitesi Yöneticiler Kurulu Başkanı ve Girne Milletvekili Serhat Akpınar, Girne Koleji Kurul Başkanı Ümit Kalko ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, Öztürkler, Türkiye ile KKTC arasındaki eğitim işbirliğinin önemli bir aşamaya geldiğini belirterek, Girne Amerikan Kolejlerinin Türkiye’nin birçok ilinde eğitim vermeye başlamasının iki ülke adına büyük bir adım olduğunu ifade etti.

Girne Amerikan Kolejlerinin Türkiye Cumhuriyeti’nde 20’ye yakın ilde faaliyet göstermeye başladığını belirten Öztürkler, KKTC’nin kaliteli eğitim anlayışının anavatan Türkiye’de de başarılı bir şekilde sürdürüleceğine olan inancını dile getirdi.

Eğitim konusunun hassasiyetine vurgu yapan Öztürkler, geleceğin teminatı olan çocukları en iyi şekilde yetiştirmek için önemli görevler üstlenildiğini söyledi.

Öztürkler, eğitimdeki güçlü bağların iki ülke arasındaki işbirliğini daha da pekiştirdiğini belirterek, Girne Amerikan Üniversitesi ve Girne Amerikan Kolejlerinin uzun yıllardır eğitim alanında gösterdiği başarıya dikkat çekti.

Üniversitenin KKTC’deki eğitim kalitesine önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Öztürkler, Türkiye’de de aynı anlayışla başarılı bir akademik model ortaya koyulacağına inandıklarını ifade etti.

Türkiye ve KKTC’nin her alanda olduğu gibi eğitimde de sıkı bir işbirliği içinde olduğunu belirten Öztürkler, iki ülkenin bayraklarının her zaman yan yana dalgalanmaya devam edeceğini söyledi.

Öztürkler, "Bu projeler, iki ülke arasında koparılmayacak güçlü bağlar oluşturuyor. Eğitim işbirliğimiz daha da güçlenerek devam edecek" diyerek sürecin önemine dikkat çekti.

Öztürkler, eğitim alanında böylesine önemli bir projeye katkı sunan akademisyenler, iş ortakları ve tüm paydaşlara teşekkür ederek, KKTC ile Türkiye arasındaki işbirliğinin daha ileriye taşınması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

-Kalko

Girne Koleji Kurul Başkanı Ümit Kalko da faaliyetleri hakkında bilgi vererek, Başkan Öztürkler’i Türkiye’ye davet etti.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi.