Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve beraberindeki heyeti kabul etti. Şimşek, kabulün ardından heyetiyle birlikte Cumhuriyet Meclisi yeni hizmet binasını da gezdi.

Öztürkler: “Güçlü Türkiye Cumhuriyeti, güçlü KKTC demektir”

Meclis Başkanı Öztürkler, kabulde yaptığı konuşmada, “Güçlü Türkiye Cumhuriyeti, güçlü KKTC demektir. Türkiye Cumhuriyeti'nden sizler buraya geldikçe bizlere güç veriyorsunuz. Bu güç ile biz de çalışmalarımıza daha azim ve istekle devam ediyoruz.” diye konuştu.

Şimşek’i Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını kaydeden Öztürkler, muazzam binanın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleriyle, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti tarafından yaptırılarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne armağan edildiğini kaydetti.

Her geçen gün daha verimli ve güzel bir şekilde çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Öztürkler, yeni binanın uluslararası konferanslara da ev sahipliği yapacağını ifade etti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Öztürkler, Türkiye’de uygulanan ekonomik politikaların çok disiplinli ve güzel gittiğine tanıklık ettiklerini de belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kaliteli büyüme ve sürdürülebilir bir ekonomi noktasında, son dönemlerde attığı adımlara değinen Öztürkler, “Türkiye Cumhuriyeti'mizin güçlü altyapısı, güçlü ekonomik göstergeleri ve uygulamış olduğunuz program, bizlere de geleceğe dair anlamlı bir şekilde bakmamıza neden oluyor.” dedi.

Kolay bir dönemden geçilmediğini ifade eden Öztürkler, dünyada savaşların, küresel tehditlerin ve enflasyonun çok yüksek olduğu bir dönemden geçtiklerini dile getirdi.

- Şimşek: “Kıbrıs konusu Türkiye’de siyaset üstüdür”

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek sözlerine başladı.

Kıbrıs konusunun Türkiye’de siyaset üstü olduğunu belirten Şimşek, “Bizim dayanışmamız ve birliğimiz tartışmasız bir konudur. Kalbimiz her zaman KKTC ile birlikte atıyor. En güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Güç birliğimiz, birlikteliğimiz ve dayanışmamız en temel konudur.” diye konuştu.

Yerleşkenin hayırlı olması temennisinde bulunan Şimşek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yakışan bir kompleks olduğunu dile getirdi.

Dünyada büyük kırılmaların yaşandığı bir dönemde olduklarını kaydeden Şimşek, “İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan kural bazlı ve çok taraflı model, şu anda çatırdıyor. Yeni bir dünya düzeni için bir konjenktürün içindeyiz.” dedi.

Şimşek, bugün yapacakları çalışma toplantılarının bir tanesinin de, küresel meydan okumaların olduğu dönemde Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’nin geleceği konusunu irdeleyeceklerini dile getirdi.

“Dünyadaki meydan okumaları ülkelerimiz açısından nasıl fırsata dönüştürürüz. Esas olarak ona odaklanmış durumdayız. Çünkü sorunlar aynı zamanda fırsatları içeriyor. Fırsat penceresinden daha çok bakıyoruz.” diyen Şimşek, ekonomik olarak güçlü olmanın diğer alanlara da yansıdığını ifade etti.