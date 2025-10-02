Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, İsrail donanmasının Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan küresel Sumud filosuna yönelik baskınını kınadı.

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, Ziya Öztürkler, katıldığı canlı yayınlarda bölgesel gelişmelere ve iç siyasi gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Öztürkler, aralarında 28 Türk vatandaşının da bulunduğu aktivistlerin gözaltına alınmasını “insanlığın ortak vicdanına yapılan bir saldırı” olarak nitelendirdi, İsrail’in tüm savaş suçlarını işlediğini ve insani değerleri yerle bir ettiğini belirtti.

17 gemiye el konulduğu ve gözaltı sayısının sabah saatlerinde 201’e yükseldiği bilgisini üzüntüyle öğrendiklerini kaydeden Öztürkler, Gazze’de daha fazla insanlık suçu işlenmeden derhal ateşkes sağlanması ve insani yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılması çağrısında bulundu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Güney Kıbrıs’ta dün gerçekleşen 1 Ekim törenlerine ilişkin yaptığı açıklamada ise, çözüm isteyen bir iradenin görünür olmadığını belirtti.

Rum yönetiminin yıllardır sürdürdüğü agresif ve hükmedici politikaların, Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözümün önündeki en büyük engel olduğunu vurgulayan Öztürkler, “Her türlü ırkçılığı ve faşizmi besleyen bu zihniyet, İsrail’in bölgedeki baskıcı politikalarıyla aynı çizgide ilerlemektedir. Rum yönetimi, uluslararası hukuku hiçe sayarak İsrail’in mandasına giren bir tutum sergilemekte, Kıbrıs Türk halkının haklarını yok saymaktadır.” dedi.

Öztürkler, Güney’deki askeri geçit törenlerinde Yunan savaş uçaklarının uçurulmasını ve Rum liderliğinin silahlanma politikalarını provokatif ve barış karşıtı adımlar olarak değerlendirdi.

“Çözüm isteyen irade, eğer varsa, bu tür gösterilerle değil, masada eşit egemenlik temelinde ortaya konmalıdır.” diyen Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının kendi devletinden, bayrağından ve egemenliğinden asla vazgeçmeyeceğini ifade etti.

Türkiye’nin garantörlüğü ve KKTC’nin iki devletli çözüm vizyonunun, bölgedeki barışın ve istikrarın teminatı olduğunu belirten Öztürkler, uluslararası toplumun artık Rum yönetiminin gerçek niyetini görmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin garantörlüğü ve askeri varlığının hayati önem taşıdığını ifade eden Öztürkler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın iki devletli çözüm vizyonunun hem KKTC’nin geleceği hem de bölgesel istikrar açısından tek gerçekçi yol olduğunu söyledi.