Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, YÖDAK Başkanı Aykut Hocanın ve Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Ümit Kocabıçak’ı kabul etti.

Meclis Başkanı Öztürkler, görüşmede, yükseköğretimin geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Meclisten verilen bilgiye göre, kabulde konuşan Öztürkler, YÖK ve YÖDAK’ın ortak geliştirdiği faaliyetlerin yükseköğretim alanında KKTC için büyük anlam taşıdığını belirtti, bu alandaki iş birliklerinin stratejik önemine dikkat çekti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin yükseköğrenim alanında da izole politikalar uyguladığını kaydeden Öztürkler, KKTC’nin bu baskı girişimlerine karşı YÖK’ün tanınırlığı, verdiği destek, YÖDAK’ın ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü ciddi çalışmalar sayesinde direnç gösterdiğini söyledi.

“Bugün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ve dünyanın haksız uygulamalarıyla KKTC izolasyon altında ezilirken, biz 130’un üzerinde ülkeden öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz” diyen Öztürkler, bu durumun KKTC’nin eğitimdeki cazibesini ortaya koyduğunu kaydetti.

Öztürkler, adadaki üniversitelerin dünyada tanınır hale gelebilmesi için akreditasyon süreçlerinin kritik olduğunu vurgulayarak, hem YÖK hem de YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın da ifade ettiği gibi, bu süreçlerin üniversiteler için vazgeçilmez olduğunu belirtti.

Son dönemde YÖDAK’ın nicelikten ziyade niteliğin artırılması yönünde çok ciddi çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Öztürkler, bu çabaların yükseköğrenim sisteminin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Geçmişte YÖDAK Başkanı ile yaklaşık bir yıl süreyle birlikte çalışarak KKTC yükseköğrenim stratejik planı ve kalite artırımı üzerine önemli adımlar attıklarını ifade eden Öztürkler, görevler değişse de yükseköğrenimin gelişmesi için ortak katkı sunmaya devam ettiklerini belirtti.

-Kocabıçak

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak da, KKTC’de faaliyet gösteren 22 üniversitenin kalite ve akreditasyon süreçlerinin hızla başlatılacağını belirtti.

Üniversitelerin iç kalite güvence sistemlerinin kurulması ve bu sistemlerin ardından kurumsal akreditasyonlarının en kısa sürede tamamlanmasının planlandığını ifade eden Prof.Dr. Kocabıçak, “Böylece Avrupa ve Amerika başta olmak üzere uluslararası alanda daha kolay tanınmaları sağlanacak, mezunların denklik alma süreçleri hızlanacak” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Kocabıçak, bu çalışmaların temel amacının KKTC üniversitelerinin yıllara dayanan akademik tecrübelerini akreditasyon belgeleriyle tescillemek olduğunu vurguladı.

-Hocanın

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın da, yükseköğrenimde yaşanan sorunların tamamına yönelik denetim çalışmalarının çok önemli düzeyde ve artan bir tempoyla sürdüğünü belirtti.

Bu sürecin yalnızca denetimle sınırlı kalmadığını ifade eden Hocanın, planlama, kaliteye yatırım yapma ve yükseköğrenim alanının sürdürülebilirliğini sağlama konularında da kalite ve niteliğe büyük önem verdiklerini vurguladı.

Prof. Dr. Hocanın, açıklamasının devamında YÖKAK ile YÖDAK arasında imzalanan protokole de dikkat çekti. Bu protokol çerçevesinde düzenlenen eğitimlerin süreci taçlandırmak adına büyük önem taşıdığını belirtti.

Konuşmaların ardından hediye teatisinde bulunuldu, Cumhuriyet Meclisi gezildi.