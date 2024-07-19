Meclis Başkanı Zorlu Töre, 20 Temmuz kutlamaları için ülkeye gelen Özgür Özel başkanlığındaki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyetini kabul etti.

Meclis Başkanı Töre kabuldeki konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı ne kadar önemliyse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının da o kadar önemli olduğunu vurgularken, CHP Genel Başkanı Özel de “Türkiye’deki herkesin Kıbrıs’ı bir bütün olarak sahiplenmesi, iç politik tartışmaların dışında tutması gerek” açıklamasında bulundu.

Meclis Şeref Salonu’nda bugün öğle saatlerinde gerçekleşen kabulde Töre’ye Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de eşlik etti.

-Töre: “Umutlarımızı tüketmedik… Hep direndik”

Kabulde ilk sözü alan Meclis Başkanı Zorlu Töre, “Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı ne kadar önemliyse, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsız bir Türk devleti olarak yoluna devam etmesi yoluna devam etmesi o kadar önemlidir. 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümü bizim için çok büyük anlam ifade ediyor” dedi.

1878’den 1974’e kadar geçen 96 yılda Kıbrıslı Türklerin topraklarında öksüz kaldığını söyleyen Töre, “Mehmetçik’in gelmesini bekledik, umutlarımızı tüketmedik… Hep direndik” diye konuştu.

Türk ordusu olmadan Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin sağlanamayacağını vurgulayan Meclis Başkanı Töre, şöyle devam etti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, halkın iradesiyle kurulan milli ve bağımsız bir devlettir. Devletimizi yaşatmak önceliğimiz, şehitlerimize, milletimize karşı görevimizdir. Devletimizden de Türkiye’den de vazgeçmemiz mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı ne kadar önemliyse, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsız bir Türk devleti olarak yoluna devam etmesi yoluna devam etmesi o kadar önemlidir.”

- “Kıbrıs Türk halkı Ecevit’i çok sevdi”

Bu sabah merhum Başbakan Bülent Ecevit’i anma etkinliğine katıldığını, Cumhuriyet Meclisi Başkanı olmadan da Ecevit için düzenlenen tüm törenlerde yer aldığını belirten Zorlu Töre, “Kıbrıs Türk halkı ‘Karaoğlan, Kıbrıs Fatihi’ dediği Ecevit’i çok sevdi. Bu sevgi ölümsüzleşti” diye konuştu.

-Özel: “Çok dikkatli olmak gerekiyor”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “50 yıl önceki sevgi, cesaretle, kararlıkla buradayız” diyerek heyetindeki isimlerin Kıbrısla bağlarına dikkat çekti.

Kıbrıs’ı yavru vatan değil kardeş vatan ve devlet olarak gördüklerini kaydeden Özel, “Türkiye’deki herkesin Kıbrıs’ı bir bütün olarak sahiplenmesi, iç politik tartışmaların dışında tutması gerek ” dedi.

Kıbrıslı Türklerin haklarının ve menfaatlerinin büyük bir dikkatle savunulması gerektiğini de vurgulayan Özel, şöyle devam etti:

“Önümüzdeki süreçte çok farklı gelişmeler olabilir ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin zor durumda kalacağı, yalnızlaşacağı hiçbir şeye geçit vermemek gerek. Bu konuda çok dikkatli olmak gerekiyor.”

Konuşmaların arından gün anısına hediye teatisi yapıldı.

-Barış Harekatı’nın simgesi Ayşe Güneş Ayata’ya fotoğraf takdim edildi

Meclis Başkanı Töre, CHP heyetinde yer alan, “Ayşe tatile çıksın” parolasıyla özdeşleşen Barış Harekâtı’nın simge ismi Akademisyen-Yazar Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata’ya üzerinde “20 Temmuz’un 50’nci yıl dönümü kutlu olsun” yazan bir fotoğraf hediye etti.

Ayata, fotoğrafın Başbakan Bülent Ecevit’in “Tatile çıkan Ayşe, Turan Güneş’in kızıdır’ diyerek kendisini basına takdim ettiği ana ait olduğunu söyledi.