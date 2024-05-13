Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye – Azerbaycan, Türkiye – KKTC ve Azerbaycan - KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grupları ve beraberlerindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Şeref Salonu’nda gerçekleşen görüşmede, Azerbaycan Milli Meclisi KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev, Türkiye– Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Türkiye – Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ile Azerbaycan – Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ve beraberlerindeki heyetler ile KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Meclis Başkanlık Divanına üye Milletvekilleri ve KKTC-TC Dostluk Grubu heyeti üyeleri yer aldı.

- Töre

Meclis Başkanı Zorlu Töre, kabulde yaptığı konuşmada heyeti bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

“146 yıl sonra büyük kardeşimizden sonra ikinci kardeşimize kavuştuk.” diye konuşan Töre, aynı milletin mensupları olmaktan şeref duyduğunu dile getirdi.

Töre, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ ifadesi, bizi birbirimize bağlayan en önemli ifade şeklidir” diye konuştu.

Töre, Azerbaycan ile milli birlik ve beraberliklerinin, dostluklarının ebediyen devam edeceğini vurguladı, “Azerbaycan bizim canımız, kardeşimiz. Azerbaycan bize, diğer Türk devlerine de kapı açacaktır. Öyle ümit ediyorum.” dedi.

“146 yıl sonra Azerbaycanlı kardeşlerimiz burada. Bunu kutluyoruz. Böyle bir karar aldığınız için sizleri tebrik ediyoruz.” ifadelerine yer veren Töre, ziyaretin resmi bir ziyaret olduğunu da dikkat çekti.

- Feyziyev

Azerbaycan Milli Meclisi KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev ise, uzun yıllardan sonra ilk resmi ziyaretin gerçekleştiğini belirtti.

Feyziyev, tüm Azerbaycanlıların KKTC ile her zaman iyi ilişkiler içinde olduğunu ifade etti.

“Bu bizim ilk resmi ziyaretimizdir. Hepimiz şeref duyuyoruz” diye konuşan Feyziyev, dostluk guruplarının bugün burada bir araya gelmesinin önemine dikkat çekti.

Azerbaycan Milli Meclisi ile KKTC arasında dostluk grubunun oluşturulmasının diplomatik anlamda ilk resmi temas olduğuna değinen Feyziyev, “Eminim ki bu son olmayacak. Bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaret, diğer kardeş devletlerimizin de dostluk guruplarının oluşturulmasına vesile olacaktır” dedi.

Feyziyev, KKTC’nin gelecekte daha bağımız bir devlet ve Birleşmiş Milletler karşısında bayrağının büyük bir onurla dalgalanması temennisinde bulundu.

- Erdem

Türkiye – Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem de, “Bir hayalimiz gerçek oldu” diyerek, gerekli çabayı göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

Üç ülkenin cumhurbaşkanlarının, meclis başkanlarının bu birliktelikte büyük emeği olduğunu kaydeden Erdem, kardeşliklerinin güçlenmesini temenni etti.

Dünyada hukukun, insan haklarının yerle bir olduğu bir dönem yaşandığını dile getiren Erdem, Gazze’de, Karabağ’da yaşananlara, KKTC’nin haklı davasına dünyanın seyirci kaldığını ifade etti.

Erdem, birliktelik ve kardeşlikle bunları yeneceklerini söyledi.

- Emiraslanov

Azerbaycan – Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov da, dostluk gurupları olarak daha sık görüşeceklerini dile getirdi.

Dostluk gruplarının oluşması için uzun süredir çalıştıklarını kaydeden Emiraslanov, bundan sonraki süreçlerde de çok çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Emiraslanov, dostluk grubunun diğer Türk devletleriyle de oluşturulması temennisinde bulundu.

- Ayrım

Türkiye– Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım da, “Bugün tarihi bir gündür” diyerek sözlerine başladı.

Burada bulunmalarının kendileri için çok önemli olduğunu ve tarihe not düşüldüğünü ifade eden Ayrım, “146 sonra Can Azerbaycan Kıbrıs’ta. Bugün burada olmaktan çok mutluyuz” diye konuştu.

Kıbrıs’ın geçmişte zor günlerden geçtiğini bildiklerini ifade eden Ayrım, KKTC’nin uluslararası arenada hala daha temsil edilemediğini belirtti.

KKTC’nin adım adım tanınırlığının sağlanmasını hedeflediklerini kaydeden Ayrım, parlamentolar arası ilişkilerin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.