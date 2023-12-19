Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

Komite bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplandı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, gündeminde bulunan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve ilgili yasa tasarısının madde madde görüşülmesine devam etti. Komite, bahse konu yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantıda ele almaya devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Maliye Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, Başsavcılık, Polis Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Örgütü ve Merkez Bankası’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, Komite üyesi UBP milletvekilleri Hasan Küçük, Alişan Şan ve Komite üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekili Fikri Toros katıldı.