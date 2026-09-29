Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu olağanüstü toplandı.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında saat 12.45 sıralarında toplanan Meclis’in 4’üncü Olağanüstü Birleşiminde, "Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik No:2) Yasası" görüşülecek.

Genel Kurul gündeminde ayrıca Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:406/5/2026), Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:429/5/2026) ve Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:430/5/2026) bulunuyor.

-Meclis, eylül ayında ikinci kez olağanüstü toplandı

Eylül ayında ikinci kez olağanüstü toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bir önceki olağanüstü toplantısını 10 Eylül’de yapmıştı.

Toplantıda, fiber optik altyapıya yönelik ek protokol ile Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi oy çokluğuyla, kamu görevlilerine ilişkin değişiklik yasa önerileri ise oy birliğiyle kabul edilmiş; Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet gemi faciasının araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komitesi kurulması da kararlaştırılmıştı.