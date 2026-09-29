İskele Evkaf Türk Maarif Koleji'nde 3'üncü etap çalışmaların tamamlanmasıyla derslik sayısı 32'ye çıkarıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, 2021'de Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin iş birliğiyle temelleri atılan Kolej'de bugün 685 öğrenciye eğitim veriliyor.

Devlet imkanlarıyla tamamlanan ikinci ve üçüncü etap çalışmaları sayesinde okuldaki derslik sayısı 16'dan 32'ye çıkarıldı, Koleje konferans salonu, ek bilgisayar odası, hademe odası, laboratuvar, kütüphane, rehberlik odası, müdür muavini odası, özel eğitim odası, ek 4 kız 4 de erkek tuvaleti daha kazandırıldı.