Meclis Genel Kurulu toplantısında milletvekillerinin güncel konuşmalarına yer verildi.

-Kürşat

CTP Milletvekili Fide Kürşat, “Atanmış Üstel hükümeti gerçekleri ve 2024 2023'ten daha iyi olacak masalları” başlıklı konuşma yaptı.

Konuşmasına hükümeti eleştirerek başlayan Kürşat, “hükümetin bir ayağı çukurda belli ki” dedi.

T izni meselelerinin geçen hafta ciddi sıkıntı yarattığını gördüklerini söyleyen ve hükümet ortakları arasında sorun yaşandığını iddia eden Kürşat, “Üstel hükümeti kendi kendine çürümeye başlamış bir yapı” dedi.

2023’ün çok ciddi sorunlarla geçtiğini söyleyen Kürşat, bir ay boyunca yapılan bütçe görüşmelerinde hükümet mensuplarına sundukları sorulardan neredeyse hiçbirine yanıt alamadıklarını belirtti.

“Bakkal hesabı bile yapmaktan aciz bir yapı var karşımızda” diyen Kürşat, “ülkeyi de freni patlamış şekilde sürüklüyorlar” ifadelerini kullanarak, hükümeti eleştirdi.

Alım gücünün gerilediğini anlatan Kürşat, alım gücünü korumak için mevcut yasaların da uygulanmadığını belirtti.

Hayat pahalılığı yılda 3 verilse bile bir şeyin değişmeyeceği bir hale gelindiğini belirten Kürşat, fiyatların sürekli değiştiğini ifade etti, “Halk kötü yönetimin bedelini ödüyor” dedi.

Yabancılara mülk satışı konusuna da değinen Kürşat, bu konuda hangi çalışmalar yapıldığını sordu.

Ercan’daki güvenlik sorununun ne durumda olduğunu soran Kürşat, “bavullardan hırsızlıkların yapıldığı bir hava limanı olarak tanındık” dedi.

“Ülke kaçaklarla doldu, suçlu cenneti oldu” diyen Kürşat, hükümetin ciddi tedbirler alması gerektiğini belirtti.

Hükümetin açıkladığı “İlk Evim” kredi paketine de değinen Kürşat, verilen rakamın ancak 40 bin Sterline denk geldiğini, bugün bu rakamın bir ev yapmak için yeterli olmadığını söyledi, “verilen desteklerin göstermelik olduğunu” öne sürdü.

Narenciye üreticileri için müjdeler açıklandığını ancak "narenciye kesim ekiplerinin unutulduğunu” söyleyen Kürşat bu nedenle narenciyenin dalında kaldığını söyledi.

-Hamzaoğulları

Daha sonra CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları “Atama hükümet ve devlet” başlıklı konuşma yaptı. Halkın içinde vakit geçirdiği için sıkıntıları gözlemleyebildiğini ifade eden Hamzaoğulları “2024 yılının devletten maaş çekmeyen insanların en sıkıntılı yılı olacağını” öne sürdü.

Hamzaoğulları dövizin gidişatının bilirkişiler tarafından bile öngörülemediğini kaydetti.

TL olarak borçlanacak olanların borçlanması halinde yapacakları geri ödemenin çok yüksek olduğunu ifade eden Hamzaoğulları, hükümetin konut inşaatları konusunda verdiği vaatlere işaret etti.

Yüzde 50 hayat pahalılığı verildiğini söyleyen Hamzaoğulları, “Üreticilerin durumu ne olacak? Yem kaç para olacak? Et kaç para olacak? Süt kaç para olacak” diye sordu.

İstihdamlar konusuna da değinen Hamzaoğulları, ihtiyaç olan noktalara istihdam yapılmadığını öne sürdü.

Hamzaoğulları, hükümetin ne sağlığa ne eğitime ne de üretime önem verdiğini iddia etti.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın ise “Asgari ücret, asgari değil ortalama ücret oldu” başlıklı konuşma yapmak üzere kürsüye çıktı.

Gelir vergisi konusundaki mücadeleye işaret eden Barçın, “Hükümetin vergide adaletsizlik yaratacak bu düzenlemesi, etkili muhalefet sayesinde geri çekildi” dedi.

Bunun sonucunda hayat pahalılığının maaşlara yansımasının öncesine göre çok daha yüksek olacağını belirten Barçın, “Maliye Bakanlığı, hükümet olmak bir öngörü işidir” ifadelerini kullandı, hükümetin geri adım atmasının öngörüsüzlüğün bir sonucu olduğunu savundu.

Önceki yıllarda, bir gecede emeklilik kurallarının değiştirilmesi nedeniyle, emeklilikte yaşa takılan bir kesim yaratıldığını kaydeden Barçın, bununla ilgili düşüncesini kürsüden ifade ettiğinde, ilgili bakanın konu hakkında bir çalışma olduğunu dile getirdiğini anlatarak, bu konudaki gelişmeler hakkında bilgi istedi.

Ortalama kazancın asgari ücrete oranının yıllar içinde "alarm" düzeyine geldiğini ifade eden Barçın, bunun emeklilik maaşlarına da yansıyan bir konu olduğunu kaydederek, asgari ücret üzerinden yatırımı yapılan emekçilerin asgari ücretin yüzde 70’i gibi “komik” bir emekli maaşı alacağı bir durumla karşı karşıya kalacağını belirtti. Barçın asgari yatırım basamaklarının düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Asgari ücretin artış oranının hayat pahalılığının altında olmamasının önemli olduğunu dile getiren Barçın, kendi nam ve hesabına çalışan birinin bugün aylık 10 bin TL yatırım yapması gerektiğini, küçük esnaf ve taksicilerin korunması gerektiğini ifade etti.

Prim desteğiyle ilgili yapılacak düzenlemelerin yasa gücünde kararname ile olmaması gerektiğini vurgulayan Barçın, konunun Meclis’e getirilmesi gerektiğini kaydetti.

-Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da, 1 Ocak 2008 öncesi işe girenlerin emeklilik hususuyla ilgili çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Prim desteğiyle ilgili, özellikle üretim sektörü için çalışmaya başladıklarını belirten Gardiyanoğlu, esnafın yaşatılması için de desteğe önem verdiklerini belirtti.

Maaşına karşılık yatırılmayan primler konusunun kendisi için kanayan bir yara olduğunu ifade eden Gardiyanoğlu, bununla ilgili de tek tahakkuk fişi üzerinden yatırım konusunda çalıştıklarını söyledi.

Üçüncü dünya ülkelerinden gelenlere konut ve yol masraflarının karşılandığını, bu anlamda ücret farklılaştırması çalışmasının da masada olduğunu ifade eden Gardiyanoğlu, oybirliği arayan ve bilgiyi paylaşmayı seven biri olduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından sözlü sorular ele alındı.

Böylece Meclis Genel Kurulu bugünkü birleşimini tamamladı. Sonraki Meclis oturumu 22 Ocak’ta saat 10.00’da başlayacak.