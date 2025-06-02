Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşüldüğü Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na nisap olmaması nedeniyle 10 dakika ara verildi.

Milletvekillerinin konuşmaların ardından, rapor ve tasarının bütünü üzerindeki görüşmeler tamamlandı ancak nisap olmadığından yasa tasarısının madde madde görüşülmesine geçilemedi.

-Özuslu

CTP Milletvekili Sami Özuslu, Genel Kurul’da yeniden söz alarak, Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı eleştirdi.

Yasa tasarısının Meclis’ten geçirilmesiyle geri dönüşü olmayan bir sürece girileceğini dile getiren Özuslu, bu düzenlemenin yükseköğretimi de etkileyeceğini savundu.

“Hani yükseköğretim göz bebeğimizdi, ya kumarhane ülkesi olacağız ya da öğrenci ülkesi…” diyen Sami Özuslu, bunun nasıl mümkün olacağıyla ilgili soruyu yapay zekaya (ChatGPT) da sorduğunu söyleyerek yanıtı kürsüden okudu.

Özuslu, üniversite öğrencilerinin kumar oynamasının önünün açıldığını savunarak, eğitim ve turizm bakanlarından açıklama beklediğini belirtti.

Bu yasa tasarısının referanduma götürülmesini öneren Özuslu, “Bu halk, her tarafa kumarhane açılmasına, nefes mesafesine kumarhane açılmasına ‘evet’ mi diyecek?” ifadelerini kullandı.

Özuslu, milletvekilliği de yapan Psikiyatrist Prof. Dr. Mehmet Çakıcı’nın kumar bağımlığıyla ilgili çalışmalarına da işaret etti.

Bu yasaya harcanan enerjinin Disiplin Tüzüğü, bedeli askerlik, emeklilik gibi çözüm bekleyen konularda harcanması gerektiğini söyleyen Özuslu, tasarının topluma "hiçbir getirisi olmayacağını" savundu.

-Hamzaoğulları,

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı üzerine söz aldı.

Taksicilerin yaşayacağı sorunlara işaret eden Hamzaoğulları, hiçbir taksi durağının kumarhanelerdeki "güzel arabalarla baş edemeyeceğini" söyledi.

Kara para aklama metoduyla rekabetin daha da "imkansız hale geleceğini" söyleyen Hamzaoğulları, “Göz göre göre insanları ezmeyin” dedi.

Hamzaoğulları, otel sahiplerinin Karpaz bölgesinde arsalar aldığını söyleyerek, birçok insanın kumarhaneye gittiğini duyduğunu belirtti.

Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın açıklaması hakkında sosyal medyadan yazılan yorumları okuyan Hamzaoğulları, kumar bağımlılığının, uyuşturucu bağımlılığı kadar kötü bir şey olduğunun, kumar bağımlılığı nedeniyle yüzlerce ailenin dağıldığının yazıldığın söyledi.

Hamzaoğulları, “Siz bu konuyla ilgili doğru işler yapmıyorsunuz” dedi.

-Akansoy

CTP Milletvekili Asım Akansoy da, yasa tasarısının, "kamu vicdanını yaraladığını" söyledi.

Başbakan Ünal Üstel’in, “KKTC’yi Orta Doğunun en güvenli ülkesi yapacağız” açıklamasına işaret eden Akansoy, Kıbrıs’ın tarihi boyunca Avrupa’nın bir parçası olarak değerlendirildiğini söyledi.

Hükümetin yasa tasarısını komiteye çekmesi gerektiğini dile getiren Akansoy, hükümetin "ateşe benzin dökme" niyetinde olduğunu savundu.

Yapılan eleştirilerin dikkate alınması ve ortak akılla sorunlara çözüm üretilmesi gerektiğini kaydeden Akansoy, neden bu düzenlemeye gidildiğini ve bu düzenlemeden kimlerin yararlanacağını sordu.

“İhtiyacın ne olduğu tanımlanmalı” diyen Akansoy, atılan adımların orta vadeli plan ve kalkınma planına uygun olması gerektiğini söyledi. "Oldubittiyle tasarının geçirilmek istendiğini" savunan Akansoy, yasayla ilgili düzenlemede AB normlarının dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

Ekonomik sorunların olduğu, dövizin "alıp başını gittiğini" dile getiren Akansoy, “Atılacak adım toplumda daha büyük yaralara sebebiyet verecektir. Hükümeti aklıselime davet ediyorum” dedi.

Toplumda değişim ihtiyacı olduğunu dile getiren Akansoy, yasa tasarısının baskı sonucu getirildiğine inanç belirterek, yasayla ilgili beklentilerin, amaçların ortaya konmasını istedi.

-Şahiner

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de yeniden söz alarak, yasa tasarısı hakkında komitede yaşananları anlattı, “Komite odasının duvarlarının dili olsa da konuşsaydı” dedi.

Komitede, “Bir okula 100 metre mesafede kumarhane mi olur?” diye sorguladıklarında, davetlilerden gelen cevabın, “O zaman okul da yapılmasın” şeklinde olduğunu söyleyen Şahiner, “Taleplere karşı emir eri gibi davranan bir komite vardı, Meclis'te” diye konuştu.

Maliyenin, borçlanmadan "iğne iplik alamadığını" savunan Şahiner, yasa tasarısıyla beş yıl sonra ülkede 100 tane kumarhaneli otel olacağını ifade etti.

Şahiner, sosyal medyanın "çalkalandığını" savunarak, bu konunun "kamuoyu vicdanında reddedildiğini" söyledi.

Şahiner, 2 Haziran tarihinin "kara bir tarih olarak" tarihte yerini alacağını savunan Şahiner, yasa tasarısının geçmesi durumunda "geri dönüşün zor olacağını" söyledi.

-Solyalı

CTP Milletvekili Ürün Solyalı da, ailelerin kumar bağımlılığı nedeniyle yıkıldığını ifade ederek, büyük şirketlerin, yabancı sermayenin "karına kar ekleme motivasyonuyla" yasa tasarısının savunulduğunu belirtti.

Üç-dört yıl önce yapılan bir röportajı aktaran Solyalı, kumarın belli bir noktadan sonra hırsa dönüştüğünü söyleyerek, röportajdaki, “Ben çocuğumun geleceğini kumar masasında bıraktım” ifadesine dikkat çekti.

“Siz Kıbrıslı Türkleri siyaseten yok etmenin peşindesiniz” diyen Solyalı, organize suç, kara para akışı denetlenmeden açılımın "tehlikeli bir alan" yarattığını ifade etti.

Bakanlara eleştirilerde bulunan Solyalı, “Çok büyük bir risk alıyorsunuz… Bunu anlamak mümkün değil” dedi. Yasa tasarısının geri çekilmesini isteyen Ürün Solyalı, KKTC vatandaşlarının, öğrencilerin, okulların kumarhanelerden uzak tutulması çağrısı yaptı.

“Vicdanınıza ve aklınıza sesleniyoruz” diyen Solyalı, denetlenebilir paranın yaratılmasını istedi.

Kurgulanan sistemin organize suçun büyümesini ve kara paranın aklanmasını kolaylaştırdığını söyleyen Ürün Solyalı, "ülkeyi sorgulanır hale getirilmesini kabul etmelerinin mümkün olmadığını" dile getirdi.

Kumarhane açılımının nasıl bir fayda sağlayacağını soran Solyalı, “Ne vicdan var, ne akıl var” dedi.

Konuşmaların ardından rapor ve tasarının bütünü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Yasa tasarısının madde madde görüşülmesine nisap yetersizliği nedeniyle geçilemedi. Toplantıya 10 dakika ara verildi.