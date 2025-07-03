Ankara’da temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi heyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu ile görüşme gerçekleştirdi.



Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, görüşmede Komite Başkanı UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk’ün yanı sıra Başkan Yardımcısı CTP Girne Milletvekili Ongun Talat, komite üyeleri UBP Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy ve UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük’ün yanı sıra Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars yer aldı.



TBMM Komisyonu heyetinde ise Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, Komisyon Başkan Vekili Orhan Kırcalı, Komisyon Üyeleri Emine Yavuz Gözgeç ve Halil Öztürk hazır bulundu.



Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk, Türkiye’nin uluslararası alanda oyun kurucu bir devlet haline gelmiş olmasından duydukları gururu dile getirdi.



-Öztürk: “Desteğin farkındayız, ama daha fazlasına ihtiyacımız var”

“Güçlü bir Türkiye demek, güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demektir” ifadelerini kullanan Öztürk, bu tür temasların artmasının ve KKTC’nin uluslararası alanda daha görünür hale gelmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.



KKTC’nin tanınması yönündeki çağrıların kendileri için son derece kıymetli olduğunu belirten Öztürk, ekonomik konulara da değinerek, Türkiye’nin sağladığı desteklerin farkında olduklarını ancak bu alanda daha fazla desteğe ihtiyaç duyduklarını ifade etti.



TBMM çatısı altında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Öztürk, “Burada bulunmaktan onur duyuyor, teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.



-Yüksel: “KKTC’nin gelişimi için tüm gayretimizi göstereceğiz”

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel de konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelişimi için ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini vurguladı.



Konuşmasında Kapalı Maraş konusuna da değinen Yüksel, bu açılımın özellikle ekonomik boyutuyla büyük önem taşıdığını ifade etti.



6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Şampiyon Melekler’e de değinen Yüksel, İsias Otel davası sürecini yakından ve titizlikle takip ettiklerini belirtti.



Konuşmasının sonunda Türkiye ile KKTC arasındaki bağlara dikkat çeken Yüksel, “Dayanışmamız daim olsun” ifadelerini kullandı.