Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın yasama gündemiyle toplanacak.

Genel Kurul'un saat 10.00’da başlaması beklenen birleşiminde, üç yasa tasarısı görüşülecek.

Buna göre, yarınki toplantıda Akaryakıt (Depolama, Nakliye ve Satış) (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Sosyal Hizmetler Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı ve Birleştirilmiş Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alınacak.