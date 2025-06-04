Medya Etik Kurulu, dijital medyada etik, ilke ve standartların güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan İnternet Gazeteciliği Deklarasyonu’nun güncellenmiş versiyonunun yaygınlaştırılması ve desteklenmesine yönelik imza yenileme sürecini sürdürüyor.

Medya Etik Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre bu kapsamda Kurul üyeleri bugün Vatan gazetesi, Kıbrıs gazetesi, Kıbrıs TV, Kıbrıs FM, Kanal T ve Bağımsız Gazete’yi bünyesinde barındıran Akol Global’i ziyaret etti. Ziyaretlerde medya temsilcileri, deklarasyona destek vererek imza attı.

Vatan gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Kasımoğlu, Kıbrıs gazetesi ve Televizyonu Yazı İşleri Müdürü Aytuğ Türkkan, Kanal T ve Bağımsız Gazete Genel Yayın Yönetmeni Rasıh Reşat, güncellenen deklarasyona imza koydu. Ayrıca Kıbrıs Medya Grubu ziyaretinde Genel Yayın Yönetmeni Mete Tümerkan, Akol Global ziyaretinde Haber Müdürü Selda İçer ve Vatan gazetesi ziyaretinde gazete sahibi Erten Kasımoğlu da hazır bulundu.

Medya Etik Kurulu Başkanı Aysu Basri Akter, ziyaretlerde yaptığı açıklamada, medya kuruluşlarının etik ilkelere gösterdiği hassasiyetten memnuniyet duyduklarını ifade etti. Gelişen teknolojinin beraberinde getirdiği etik sorunlara karşı deklarasyonun günün koşullarına uygun hale getirildiğini belirten Akter, bu amaçla ilgili taraflar ve akademik çevrelerin katılımıyla bir çalıştay düzenlendiğini hatırlattı.

Medya kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışmaya kararlı olduklarını vurgulayan Akter, ziyaretlerin süreceğini, ayrıca deklarasyonun dijital imza yoluyla da onaylanabileceğini belirtti ve tüm medya temsilcilerini bu sürece katılmaya davet etti.