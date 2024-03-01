Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, Devrimci Genel İş Sendikasıyla toplu iş sözleşmesi imzaladı.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesinden verilen bilgiye göre, 2023-2024 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesine Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu ile Devrimci Genel İş Başkan Vekili Semih Kolozali imza attı.

İmza töreninde konuşan Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası’nın ardından Mehmetçik ile Büyükkonuk Belediyelerinin birleştiğini, özellikle Büyükkonuk’taki personelin 2016’da imzalanan toplu iş sözleşmesinden sonra mağduriyetler yaşamaya başladığını kaydetti.

Fatma Çimen Tuğlu, bu mağduriyetlerin giderilmesi için yoğun çaba sergilediklerini, bu arada Sayıştayın yaptığı denetimler sonucu ortaya çıkan tespitlerle ilgili de Başsavcılıktan görüş alındığını belirtti.

Bugün imzalanan sözleşmenin Sayıştay ve Başsavcılıktan gelen görüşler doğrultusunda uzun süredir yapılan çalışmaların ürünü olduğunu kaydeden Tuğlu, “Bu toplu sözleşme ile 2016’dan beri mağduriyet yaşayan personelin mağduriyetleri giderildi. Tüm Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi personelinin kadroları yasal zemine oturtuldu. Öte yandan personelimizin bütün sosyal haklarının iyileştirilmesine, eksik ihtiyat sandığı ve sigorta yatırımlarının ödenmesine başlandı. Toplu Sözleşme ile kısa sürede bütün personelimizin mağduriyet yaşayıp ödenmeyen eksik maaş alacakları eksiksiz ve düzenli olarak ödenmeye başlandı” dedi.