Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Ocak ayının sonuna yaklaşılan bugünlerde maliyenin düşük kazanca sahip kamu görevlilerini bir nebze olsun rahatlatmak için vergi dilimleri ve matrahlarına yönelik çalışma başlatmamasını endişeyle izlediğini bildirdi.

Memur-Sen Genel Başkanı Göktürk Ötüken, mali yükümlülüklerini sürekli borçlanarak yerine getirmeyi bir alışkanlık haline getiren hükümetin vatandaştan alınan yüksek vergilerle finanse ettiği bütçeden; siyasi partilere 380 milyon Türk lirası katkı yapmasını, seçilmiş siyasilere makamına göre müsteşar maaşını baz alarak yüzde 12 ile 25 arasında vergiden muaf temsil ödeneği vermesini, bakanlıklara ayrılan izaz ikram kalemlerinde büyük artışlar yapmasını ve buna karşın kamuda alt gelir guruplarıyla yüksek gelir gruplarının hemen hemen aynı vergi diliminde yer alması ve sigorta emeklilerinin sosyal yardım alanların ve engelli aylığı ile geçinenlerin asgari ücretin altında gelire sahip olmasını eleştirdi.

Ötüken, “Bu bize gösteriyor ki bütçe disiplininden uzak, vergi ve gelir adaletinden söz edilemeyecek bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız.” diyerek, sigorta emeklilerini, sosyal yardım alanları, engelli aylığı ile geçinenleri açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm eden bu anlayışın ay sonunu getiremeyen insanların sayısının her geçen gün artmasına neden olduğunu ifade etti.



Ötüken açıklamasında, “Sayın Başbakan az alana çok, çok alana az açıklamasında samimiyse; kamuda düşük kazanca sahip olan çalışanları rahatlatmak için vergi dilimleri ve matrahlarına yönelik hemen bir çalışma başlatması, asgari ücrete devlet istatistik kurumunun açıkladığı yüzde 21,66'lık hayat pahalılığı oranını net olarak yansıtması ve asgari ücretin altında gelire sahip olan sigorta emeklilerinin, sosyal yardım alanların ve engelli aylığı ile geçinenlerin gelirlerini arttıracak tedbirler alması şarttır.” ifadelerini kullandı.