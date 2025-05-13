Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), nüfus artışına dikkati çekerek, ülkede verilen hizmetlerin nüfusun gerisinde kaldığını kaydetti.

Memur-Sen Genel Sekreteri Mehmet Mutlu yaptığı yazılı açıklamada, ülkede yaşanan sıkıntıların nüfusun kontrolsüz artmasından kaynaklandığını belirtti.

Nüfus sayımı yapılmasının önünün açılmasını isteyen Mutlu, nüfus sayımından sonra sorunların aşılması yönünde kısa, orta ve uzun vadede yapılabilecekler konusunda çözüm üretilmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

İktidarı, muhalefeti, sivil toplum örgütlerini, sendikaları, üniversiteleri toplanarak sorunlarla ilgili ortak akıl üretmeye çağıran Mutlu, “Bilinmesi gerekir ki ortak akıl yönünde etkili ve verimli adım atılmazsa kayıt dışılık kayıt altına alınmazsa ülkemiz yukarıda belirttiğimiz sorunlar içinde daha da kötü durumlar içerisine düşecek ve toplumsal kaoslar kaçınılmaz olacaktır. Bir kez daha bütün kesimleri sağduyuya çağırıp sorunların çözümü yönünde ortaya ortak irade konulmasını talep ederiz.” dedi.