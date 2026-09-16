Kıbrıslı yazar ve ressam Kemal Behcet Caymaz’ın yazıp resimlediği SAFİR serisinin üçüncü ve final kitabı “Çobanyıldızı Krallığı” Işık Kitabevi tarafından yayımlandı.

Behcet Caymaz tarafından yapılan açıklamaya göre, fantastik serinin son kitabı olan "Çobanyıldızı Krallığı”, Kıbrıs’ın tarihinden, coğrafyasından ve kültürel belleğinden izler taşıyor.

İlk kitabı “Müjdelenen Zaman” ile 2016 yılında başlayan serüven, 2020’de yayımlanan “Yegâne Aşk” ile devam etmişti. Serinin final kitabı ise altı yıllık bekleyişin ardından okuyucularla buluştu.

-Kitabın kapağı Gökçe Keçeci’den

Işık Kitabevi Yayınları tarafından yayımlanan “Çobanyıldızı Krallığı”nın kapak tasarımı ise Kıbrıs’lı akademisyen sanatçı Gökçe Keçeci imzasını taşıyor. Kitabın görsel kimliği, serinin karanlıklaşan atmosferini ve yaklaşan büyük savaşın görkemini yansıtacak şekilde hazırlandı.

- Tanıtım gecesi ve sergisi Kasım’da

Serinin üçüncü ve final kitabının tanıtım gecesi, Kasım ayında Lefkoşa’nın tarihi mekânlarından Bedesten’de gerçekleştirilecek.

Gecede serinin yazarı ve çizeri Kemal Behcet Caymaz’ın üçüncü kitap için hazırladığı özgün illüstrasyonlar da sanatseverlerle buluşacak. Ayrıca Kıbrıs Kâğıt Sanatçıları Derneği üyelerinin, Safir evreninden ilham alarak ürettikleri özgün çalışmalar da özel bir seçkiyle sergilenecek.