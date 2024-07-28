Karadeniz müziğinin en güçlü seslerinden Selçuk Balcı, Cumartesi akşamı, Merit Royal Diamond sahnesinde bini aşkın hayranı ile buluşarak tam bir Karadeniz rüzgârı estirdi.

“Hani Sevduğum Hani” parçası ile konserine başlayan Selçuk Balcı; geniş repertuvarı, güçlü sesi ve enerjik sahne performansı ile kendine hayran bıraktı. Sahnede kemençesi ile bütünleşen Karadenizli şarkıcı Selçuk Balcı, duygusal şarkıları ile romantik anlar yaşatırken hareketli şarkıları ile de misafirlerini coşturdu. Kemençe ezgilerine kendini bırakan hayranları, konser boyunca doyasıya dans edip horon oynadı.

Merit Royal Diamond’daki konseri öncesinde basın mensuplarının sorularını da samimiyetle yanıtlayan Selçuk Balcı, “Rock ve arabesk müzikleri, türküleri kemençe ile çalıp söylemeyi çok seviyorum. Sevdiğim müziği yapıyorum, kendimi bir kalıba sokmuyorum. Çıkışım tabi ki Karadeniz müziği, ama her tarzı söylemeyi seviyorum” dedi.

Z kuşağının bu müzik tarzına ilgisi sorulan Selçuk Balcı, “Z kuşağı şu anda dertsiz, ilerde sıkıntılar yaşadıkça onlar da türkü dinlemeye başlayacak” dedi.

Balcı’dan Fenomenlere Uyarı

Son dönemde sosyal medya fenomenlerinin şarkı çıkarması ile ilgili düşünceleri sorulan Balcı, "Sosyal medya fenomenliği diye bir meslek olmadığı için arkadaşlar bir şekilde dikkat çekerek popüler oluyor. Biraz yeteneği olan da olmayan da müziğe yöneliyor. Müzik, fenomenciliği basamak olarak kullanıp yöneleceğin bir şey değildir. Müzik doğuştan gelir. Müziğe çocuk yaşta başlasınlar" dedi.

Yeni şarkı ve klip kış aylarında çıkacak

Sevenlerine yeni şarkısının ve yeni klibinin de müjdesini veren Selçuk Balcı, Çıldır Gölü’nde karlı bir klip çektiklerini, eşi Ahsen Kartoğlu’nun da klipte oynadığını, Eylül-Ekim gibi hem yeni şarkının hem de klibin piyasaya çıkacağını dile getirdi.

İki yıllık evli olan Balcı, evliliği ile ilgili soruya şöyle yanıt verdi: "Güzel gidiyor. Hayatım düzene girdi. Evlilik, ömür boyu sevgililiktir. Romantik bir insanım. Yengeç burcuyum. Ahsen ile oturup mumu yakar beste yaparım. Bazen Ahsen'e, 'Bu olmuyor hiçbir şey üretemiyorum, ayrılalım' diye takılıyorum. Ahsen ise, 'Sen beni beste yapmak için kullanıyorsun' diyor."

Karadeniz şarkılarının beğenilen ismi Selçuk Balcı, yaklaşık iki saat sahnede kalarak Merit Royal Diamond Otel’de bir araya geldiği sevenlerine muhteşem bir müzik ziyafeti sundu