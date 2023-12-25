Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zamanı geldiğinde her şeyin hesabını soracağız. Sabır" diye yazdı.

Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

35 yaşındaki Nebioğlu paylaşımında, "Bizler umutları kırılmış, umutsuz kalmayan çocuklarız. Benimle paylaştıklarınız bana anlattıklarınız sırrımdır. Zamanı geldiğinde her şeyin hesabını soracağız. Sabır..." ifadelerini kullandı.

Ekim ayında, Yeşilçam'ın usta isimlerinden Metin Akpınar'ın iki kızı olduğu haberi magazin basınına yansımıştı. Akpınar'ın 35 yaşındaki ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, açtığı babalık davasını kazanmıştı.

Tek yumurta ikizleri, Antalya’daki bir köyde bakıcı kadına bırakılmış ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda devlet korumasına alınmıştı ve ardından Nebioğlu Ailesi tarafından evlatlık alınmıştı.

Akpınar'ın 1988 yılında yaşadığı ilişkiden evlilik dışı ikiz kızları olduğu mahkeme kararıyla kanıtlanmıştı.

Bir programa katılan ve yaşadıklarını anlatan Duygu Nebioğlu, "Annem iki aylıkken bizi Kemer'de yaşayan Adile Şener ve Emin Şener'e emanet etmiş. Onlara çok teşekkür ediyorum. Umarım hayattalardır, onları arıyorum. 'Büyüdüm, 35 yaşına geldim ve size teşekkür ederim' demek istiyorum. Bakıcı olarak, para karşılığında Adile Şener'e verilmişiz. Altı ay sonra "Annesi nerede?" diye bir haber yapılmış. Haber sonrası bizi Zübeyde Hanım Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim etmişler. Devlet bizi koru altına almış" demişti.

Konuyla ilgili Candaş Tolga Işık’a konuşan Metin Akpınar, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bu duyuru son gelişmeler üzerine sevgili halkıma, sevenlere kızanlara duyurudur. 36 yıl önce Antalya'da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne de haberleştik. 24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler. Elbette çok şaşırdım ve sarsıldım.

Kızlarımdan öğrendiğime göre bir yetiştirme yurdunda kalmışlar, 6 yaşındayken de Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinilmişler. 20 yaşına geldiklerinde ise biyolojik ailelerini bulmak istemişler. Kendilerini ilk tanıdığımdan itibaren çocuklarım olarak kabul ettim. Hepimiz açısından en sağlıklı şekilde ilişkimizi sürdürmek için karşılıklı çaba sarf ettik. Bu şekilde yolumuz kesiştikten sonra onlara, eşim Göksel ile birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık. Bunca yıldan sonra gelen bu haberin ardından onların beklediği ve umduğu baba olmam kolay değildi. İlişkimizi kendimize bir yol bularak sürdürmeye çalıştık."

"2023 yılına geldiğimizde aramızdaki bağı resmiyete kavuşturmayı tercih ettiler. İtirazım olmadı ve kamuoyunu meşgul eden dava süreci başladı. Bu dava sırasında davayı zora sokacak herhangi bir çabam olmadı. Hukuki prosedürler tamamlandıktan sonra 13 Ekim 2023 günü itibariyle Duygu, benim nüfusuma geçti, hukuki işlem tamamlanınca kardeşi de geçecek. Kızlarımı tanımamdan itibaren bugüne kadar onları kabullenmemde ve onlara karşı duygularımda bir değişiklik olmadı. Bu dava sürecinin de buna olumsuz bir etkisi yoktur.

Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm. Ayrıca eşim Göksel Akpınar’ı üzdüğüm için özür diliyorum. En önemlisi anlamsız bir şekilde üzdüğüm halkımdan özür diliyorum. Ne yazık ki hayat geriye doğru yaşanmıyor.”

Katıldığı bir televizyon programında, "Bizi bildiğini en başından beri inkar ediyor Metin Akpınar, ‘Bilmiyordum' diyor. Kendini savunmak için inkar ediyor" diyen Nebioğlu, "Babam benden bugüne kadar özür dilemediği için davayı açtım. Kendi eşini korurken bizi korumuyorsun. Bu sürecin başına geleceğini biliyordu, her şeyden haberi vardı. Çok güzel oyunculuk yaptı" demişti.

"Eşiyle de muhatap oldum. Birkaç saat görüştük, ilk başta çok iyi davrandı. Sonra çok ama çok kötü davrandı" diyen Nebioğlu, "‘Gel bakalım sen, neden Metin Abi'nin üzerinden prim yapıyorsun. Git ananın yanına' diye tepki gösterdi” ifadesini kullanmıştı.

Nebioğlu şunları söylemişti:

"Ben kendisinden ne maddi, ne de manevi destek görmedim. Verdiği parayla sadece hayvanları besleye biliyorum. Kendim için hiçbir şey almadım.

Bana araba mı aldı, ev mi aldı? Son birkaç yıldır, ödeme yapılıyor. O da kendisi için bir akşam yemeği kadar para.

Yaptığı açıklamada ‘bunları yaşadığınız için çok üzgünüm' dedi ama o şekilde davranmadı. Sadece söylemde kaldı. Biz kardeşimle çok zorluklar yaşadık. Ben çok zor ameliyatlar geçirdim, kendisi beni bir kez bile aramadı."