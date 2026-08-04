Lefkoşa’nın Taşkınköy bölgesinde faaliyet gösteren Metropol Süpermarket’te dün meydana gelen bıçaklı saldırıda ağır yaralanan 22 yaşındaki Z.A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

SALDIRGAN ÜLKEYE TURİST OLARAK GİRMİŞ

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, BRT ekranlarında katıldığı programda saldırıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Oğuz, olayın zanlısı 31 yaşındaki M.B.K.’nin 30 Temmuz tarihinde ülkeye turist olarak giriş yaptığını açıkladı.

Olay, dün saat 11.45 sıralarında Taşkınköy'de faaliyet gösteren Metropol Süpermarket içerisinde meydana geldi.

31 yaşındaki M.B.K., tasarrufunda bulundurduğu bıçakla 22 yaşındaki Z.A.’yı henüz tespit edilemeyen bir nedenle bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs etti. Saldırının ardından aynı bıçakla kendisine de zarar veren M.B.K., intihara teşebbüs etti.

Olayda ağır yaralanan her iki şahıs, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.