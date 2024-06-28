Türk pop ve rock müzik grubu MFÖ üyeleri Mazhar Alanson ve Fuat Güner, 24. Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat Festivali kapsamında dün akşam konser verdi.

Salamis Antik Tiyatro’da yer alan konserde, grubun hitleri dinleyicilerle beraber söylenirken, grubun “Ele Güne Karşı Yapayalnız” albümlerinde yer alan “Güllerin İçinden” şarkısı ile bir süre önce hayatını kaybeden grup üyesi Özkan Uğur sahneden görüntülerinin yansıtıldığı sinevizyon gösterimi ile anıldı.

Gazimağusa Belediyesi’nin bu yıl Altın Sponsor Arkın Group, İletişim Sponsoru Kuzey Kıbrıs Turkcell’in katkıları ile 24.’sünü düzenlediği Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali devam ediyor.

Festival kapsamında bugün So Kolektif iş birliği ile Aliye Ummanel’in yazıp yönettiği ‘’Kayıp’’ oyun okuma performansı Çifte Mazgallar’da yer alacak.

Salı günü ise, Othello Kalesi’nde, Mağusa’da yeni kurulmuş indie grubu Cemre Arca ve The Beez, Kıbrıslı Rum ve Türk müzisyenlerden oluşan Buzz’ Ayaz grubu ve 7 kişiden oluşan iki toplumlu grup Island Seeds’in konserleri yer alacak.