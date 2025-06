Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, babaların, hayatlarının her anında varlıklarıyla evlatlarına güç veren, rehberlik eden, fedakarlığın ve koşulsuz sevginin timsali olduğunu belirterek, tüm babaların Babalar Günü’nü kutladı.

Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Çavuşoğlu şöyle dedi:

“Hayatımızın her anında varlıklarıyla bizleri onurlandıran, koruyan, kollayan ve her mihnetin karşısında dağ gibi duran ilk kahramanımız babalarımıza selam olsun.

Ailesi için her türlü fedakarlığı üstlenen, ailesinin mutluluğunu kendi mutluluğu sayan, her türlü çileye göğüs geren babalar, karşılıksız sevgi ve fedakarlık timsalidir. Çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak özveriyle çaba harcayan babaların sadece bu özel günde değil, her zaman gönüllerinin hoş tutulması, babalarımıza karşı sevgi, saygı ve vefa duygusunun bir gereğidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, yüreğiyle ailesine kol kanat geren tüm babaların Babalar Günü’nü içtenlikle kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir yaşam geçirmelerini temenni ediyorum. “