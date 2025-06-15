Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, vatanı, ailesi ve geleceği için yılmadan direnen, yokluklar içinde dahi evlatlarına onurlu bir miras bırakmaya çalışan babaların, tarihin sessiz kahramanları olduğunu söyledi.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler Babalar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, babaların; varlıklarıyla hayatımıza güven ve rehberlik kaynağı olduğunu kaydetti.

Öztürkler mesajında, “Onların emeği, özverisi ve sessizce üstlendikleri sorumluluklar, bizlerin en güçlü dayanağıdır. Kıbrıs Türk halkı olarak bizler, geçmişte sadece birer baba değil, aynı zamanda birer mücadele insanı olan büyüklerimizin omuzlarında yükseldik.” ifadelerine yer verdi.

Kıbrıslı Türk babaların varoluş mücadelesinde de bu toprakları vatan yapmak için her zaman en ön saflarda yer alarak hem evlatlarını koruduklarını hem de halkın onurlu duruşuna güç kattıklarını vurgulayan Öztürkler, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün bizler, Cumhuriyetimizin çatısı altında özgürce yaşıyorsak, bunu geçmişin o cefakâr babalarına borçluyuz.

Bu vesileyle; başta ebediyete intikal etmiş tüm babalarımızı rahmet ve minnetle anıyor, tüm babaların Babalar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, mutluluk ve huzur dolu bir ömür diliyorum.”