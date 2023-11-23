Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak, “dünyanın en kutsal mesleğini yerine getiren öğretmenlerle birlikte geleceğe ışık tutmaya devam edeceklerini” ifade etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Nazım Çavuşoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Çavuşoğlu mesajında, “Millet Mektepleri’nin açıldığı ve Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, öncelikle ülkemizin aydınlık geleceğine yön vererek, bilgi ve değerlerle donattığı nesillerin teminatı olan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlamak istiyorum” diyerek, şu ifadeleri kullandı:

“Öğretmenlerin, toplumun en önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Atatürk, onları ‘geleceğin kurucusu’ olarak görmüş ve onlara büyük sorumluluklar yüklemiştir. Cehaletin, toplumların ilerlemesindeki en büyük engel olduğunu savunmuş ve bu engeli aşmanın yolu olarak da öğretmenleri görmüştür. İşte bu yüzden, öğretmenler, özveriyle, sevgiyle ve bilgiyle dolu bir şekilde görevlerini yerine getirirken, toplumumuzun şekillenmesinde ve geleceğimiz olan çocuklarımızın bilgiyle donanmasında kilit bir rol oynamaktadır. Bu kutsal görevi yerine getiren ve gerek Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde, gerek pandemide, gerekse en zorlu dönemlerde toplumumuza liderlik etme noktasında, hiç düşünmeden en ön safta yer alan öğretmenlerimize teşekkürü bir borç biliyorum.”

Eğitimin bir milletin kalkınmasında en temel faktör olduğunu ve bu açıdan öğretmenlerin emeklerinin büyük bir öneme sahip olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Eğitimde ve teknolojide yaşanan gelişmelere bağlı olarak sizlerin; bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılması sürecindeki öncü rolü, geçmişte olduğu gibi bugün de devam ediyor. Sizler, bizim için son derece önemli ve değerlisiniz. Sizlerle birlikte geleceğe ışık tutmaya, sorunların üstesinden gelmeye ve ülkesine, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Çavuşoğlu, ülkede görevlerini büyük bir özveri ve sevgiyle yerine getiren öğretmenlerin, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehit olan ve ebediyete intikal eden tüm öğretmenleri saygı ve rahmetle andı.