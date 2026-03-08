Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı Mimarlar Odası’nın genel kurulunda, Oda Başkanı Onur Olguner, yeniden başkan seçildi.

Mimarlar Odası'ndan verilen bilgiye göre, Mimarlar Odası 56'ncı Dönem Olağan Genel Kurulu, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde 417 üyenin katılımıyla gerçekleşti.

Oda Başkanlığı için Onur Olguner ve Gökhan Özdemir yarıştı.

Dört yönetim kurulu üyesi ve bir de yedek üye için yapılan seçimde, seçilen adaylar şöyle:

"Cemal Aktunç, Ahmet Özenç, İpek Yaralıoğlu, Doğa Üzümcüoğlu, Öznem Şahali Kovancı(yedek)"

Denetçi olarak Safiye İnce ve Aslı Tecimer seçildi.