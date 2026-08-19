Miracle IVF Centre, BBC’de yayımlanan ve Kıbrıs’taki tüp bebek uygulamalarına ilişkin iddiaları içeren haberin Dr. Firdevs Uğuz Tip ve merkez açısından “eksik, tek taraflı ve yanıltıcı” olduğunu savundu.

BBC’nin haberinde, çoğunluğu İngiliz en az 30 çocuğun ailelerinin seçtiği donörlerden farklı sperm veya yumurta donörleri kullanılarak dünyaya gelmiş olabileceği öne sürüldü. Vakaların 15’inin Doğuş Tüp Bebek Merkezi ile bağlantılı olduğu iddia edilirken, Dr. Firdevs Uğuz Tip’in de bazı vakalarda görev aldığı belirtildi. BBC’nin ulaştığı dört ailenin çocuklarının aynı doktorun gözetimindeki tüp bebek işlemleriyle dünyaya geldiği aktarıldı. Haberde Tip’in iddiaları reddettiği ve ticari DNA testlerinin tek başına yanlış donör kullanıldığını kesin olarak kanıtlamayacağını söylediği de yer aldı.

Miracle IVF Centre ise yaptığı açıklamada, kendilerine yönelik iddiaları destekleyen somut belge, hasta kaydı veya geçerli hasta rızasının sunulmadığını belirtti. Merkez, BBC’ye gönderilen ayrıntılı yanıtların ve Sağlık Bakanlığı’nın resmi belgelerinin haberlerde yeterince yansıtılmadığını savundu.

Açıklamada, Dr. Tip’in 2009-2015 yıllarında Doğuş Tüp Bebek Merkezi’nde yalnızca uzman hekim olarak görev yaptığı, Miracle IVF Centre’ın ise 18 Nisan 2019’da ruhsat alarak faaliyete başladığı vurgulandı. Sağlık Bakanlığı’nın 23 Temmuz 2026 tarihli yazısına atıf yapılarak iki merkezin aynı hukuki ve kurumsal yapı olmadığı belirtildi.

Miracle IVF Centre, BBC ve haberi yayımlayan kuruluşlara iddiaları destekleyen belgeleri ve hasta rızalarını açıklama çağrısında bulunurken, gerekli hukuki ve idari yollara başvurma hakkını saklı tuttuğunu bildirdi.