Meteoroloji Dairesi’nin 18 Ağustos 2026 tarihli hava tahmin raporuna göre, bölgenin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Bugün havanın açık ve az bulutlu, öğle saatlerinde ise parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde genel olarak 29-35 derece dolaylarında seyretmesi beklenirken, rüzgârın güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 18-24 Ağustos dönemine ilişkin tahminine göre ise yağışların yarın da bazı bölgelerde kısa süreli sağanak veya gök gürültülü sağanak şeklinde devam etmesi, sonraki günlerde havanın genel olarak açık ve az bulutlu olması bekleniyor.