Birleşik Kıbrıs - İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği mektupla Selma Eylem’in polis tarafından ifadeye çağrılmasını gündeme taşıdı.

İnisiyatiften yapılan açıklamaya göre Eylem, 28 Temmuz’da Guterres ile sivil toplum temsilcilerinin katıldığı toplantıda 108 örgütün onayladığı ortak bildiriyi sundu. Eylem, Kıbrıs’ta çözümün aciliyetine, kuzeydeki demografik gelişmelere ve Kıbrıs Türk toplumunun kimliğine yönelik baskılara ilişkin endişelerini dile getirdi.

Açıklamada, Eylem’in 13 Ağustos’ta Adli Şube’de görevli bir polis çavuşu tarafından toplantıdaki açıklamalarıyla ilgili ifade vermeye çağrıldığı, kendisine herhangi bir şikâyet veya suçlama bulunmadığının söylendiği belirtildi. Eylem’in avukatıyla görüştükten sonra ifade vermeye gitmediği kaydedildi.

İnisiyatif, konuyu 17 Ağustos’ta Guterres’e gönderdiği mektupla BM’ye taşıdı. Mektupta konunun Kıbrıs Türk Lideri Tufan Erhürman ile görüşülmesinin talep edildiği bildirildi.

İnisiyatif ayrıca Erhürman’a, anayasal yetkilerini kullanarak polis girişimini soruşturması ve sivil hakları koruyacak önlemler alması çağrısında bulundu.