Onu Türk halkı 1995’de koşan adam klibiyle tanıdı…

Türkiye’li ünlü sanatçı Mirkelam, dün gece Lefkoşa’da Kapı Restoran’ta sevenleri ile buluştu.

Ünlü Sanatçıyı görebilmek için günler öncesinden yer ayırtan hayranları unutulmaz bir gece yaşadı.

2 saat boyunca sahnede kalan sanatçı albümlerinden şarıklarının yanı sıra bir çok popüler şarkıyı da seslendirdi.

Mekanın işletmecisi, aynı zamanda kendisi de bir sanatçı olan Emre Pehlivan, yeni nesil meyhane kültürünü ve yaptıklarını anlattı.

Emre Pehlivan, işletme olarak Kıbrıslı sanatçıları daima desteklediklerini vurguladı.