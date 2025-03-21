Geçtiğimiz gün hayata gözlerini yuman İş insanı Mustafa Başman son yolculuğuna uğurlandı.

İş dünyasına katkıları ve başarılarıyla tanınan Mustafa Başman için ilk tören Lefkoşa’daki Basman Group of Companies’nde düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başman’ın ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

Mustafa Başman, sadece iş dünyasında değil, aynı zamanda topluma yaptığı katkılarla da hafızalara kazındı.



Törende aile adına konuşma yapan kızı Pınar Başman Süren göz yaşlarını tutamadı. Pınar Başman Süren “yol göstericimizi çınarımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” dedi.



Mustafa Başman’ın oğulları Osman ve Ali Başman kardeşler de oldukça duygusal anlar yaşadı. Konuşmalarında onunla gurur duyduklarını dile getirdiler.



Cumhurbaşkanı Tatar ise törende yaptığı konuşmada Başmanı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olduğunu dile getirdi ve onun ülkeye olan hizmetlerinin önemine işaret etti.



Konuşamların ardından Başmanın naaşı alkışlarla uğurlandı.



Anma töreninin ardından Başman, İsmail Safa Camii’inde kılınan öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.