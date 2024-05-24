Pazartesi günü Lefkoşa’da hükümetin hayvancılık konusundaki politikalarını protesto etmek amacıyla eylem başlatan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları Kıbrıs Genç Tv ekranlarında Okan Veli Şafaklı ve Deniz Gürgöze’nin hazırlayıp sunduğu Eko Politik programında eylemi değerlendirdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma bakanı Erhan Arıklı’nın katıldığı televizyon programında eyleme ilişkin yaptığı eleştirilere yanıt veren Naimoğulları, Arıklı’nın konuyu bilmeden konuştuğunu savundu.

Arıklı’nın işaret ettiği Karpaz bölgesinde et alamanyanların yüzde sekseninin hayvancı olduğunu söyleyen Naimoğulları, Arıklı’nın konuyla ilgili bilgisizliği olduğunu savundu.

Naimoğulları ayrıca hayvancının eylem şeklinin bu olduğunu vurguladı.

Yapılan eylemde vatandaşları mağdur etmediklerini savunan Naimoğulları, yol ya da çember kapatmadık dedi.

Eylemin öncelikli yerinin Başbakanlık olduğunu söyleyen Naimoğlulları, Ulaştırma bakanlığına Arıklı’nın sert açıklamalarından sonra girildiğini dile getirdi.