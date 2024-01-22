İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Girona, İtalya'da Juventus, Almanya'da Bayer Leverkusen, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) lideri Bayer Leverkusen, deplasmanda Leipzig'i 3-2 mağlup etti.

Ligde 18 maçın ardından 15 galibiyet 3 beraberlikle namağlup zirvede yer alan Bayer Leverkusen, aldığı son galibiyetle puanını 48'e çıkardı.

Bundesliga'da son 11 yılın şampiyonu Bayern Münih, sahasında Werder Bremen'e 1-0 mağlup oldu.

Bir maçı eksik Bayern Münih, bu sonucun ardından 41 puanda kaldı ve namağlup lider Bayer Leverkusen arasındaki fark 7'ye çıktı.

Bundesliga'da 18 hafta sonunda Stuttgart da 34 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Premier Lig

İngiltere Premier Lig lideri Liverpool, deplasmanda Bournemouth'u 4-0 mağlup etti.

Şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal ise sahasında Crystal Palace'ı 5-0 yendi.

Son şampiyon Manchester City'nin maç yapmadığı haftada Liverpool, 5 puan farkla liderlik koltuğunda oturuyor.

Premier Lig'de 21. hafta sonunda 48 puanla lider durumdaki Liverpool'u, 43'er puanla Manchester City, Arsenal ve Aston Villa takip ediyor.

LaLiga'da Girona maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü

Zirve mücadelesinde büyük heyecanın yaşandığı İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 21. haftasında Girona sahasında oynadığı maçta Sevilla'yı 5-1 mağlup etti.

Zirve mücadelesinde büyük heyecanın yaşandığı LaLiga'da Girona, bu sonuçla maç fazlasıyla liderliği korudu.

Barcelona deplasmanda Real Betis'i 4-2 mağlup ederek ligde art arda üçüncü galibiyetini aldı.

Real Madrid, lig sonuncusu Almeria karşısında 2-0 yenik duruma düştüğü maçta sahadan 3-2 galip ayrıldı. Madrid ekibine galibiyeti getiren gol 90+9'da geldi.

Real Madrid'de kadroda olan Arda Güler, maçta süre almadı.

21. haftası oynanan LaLiga'da, Girona 52 puan ve maç fazlasıyla lider durumda. Real Madrid 51, Barcelona ise 44 puana sahip.

Juventus maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta şampiyonluk mücadelesi veren Milan, deplasmanda Udinese'yi 3-2 yendi.

Karşılaşmanın 33. dakikasında ırkçı tezahüratlara maruz kalan Milan kalecisi Mike Maignan, sahayı terk etti.

Fransız kaleciye destek veren Milanlı futbolcular da bir süre tünelde bekledi. 10 dakika sonra Maignan ve takım arkadaşlarının sahaya dönmesinin ardından mücadele kaldığı yerden sürdü.

Juventus ise deplasmanda Lecce'yi 3-0 mağlup etti. Serie A'nın zirvesindeki Inter'in maç yapmadığı haftada, Juventus, aldığı galibiyetle zirveye çıktı.

21. haftası oynanan ligde 52 puanlı Juventus, bir maçı eksik 51 puanlı Inter ve 45 puanlı Milan ilk 3'e giren takımlar oldu.