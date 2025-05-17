Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giriş yapan bir kişi uyuşturucu madde, gümrüksüz elektronik sigara ve cinsel gücü artırıcı hap bulundurmaktan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 09.00 sıralarında KKTC’ye giriş yapan R.E.’ye (E-27), narkotik dedektör köpeği Koko’nun tepki vermesi nedeniyle üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı.

Aramada, R.E.’nin tasarrufunda yaklaşık 0.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, gümrüğe beyan edilmemiş toplam 5 adet elektronik sigara ile İlaç ve Eczacılık Yasası'na aykırı olarak cinsel gücü artırıcı 19 adet hap ve 21 paket jel bulunup, emare olarak alındı. R.E. tutuklandı.

-Girne Turizm Limanı’nda denetim: 1 tutuklu

Girne Turizm Limanı’nda dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, KKTC’ye giriş yapan R.A.’nın (E-29) tasarrufundaki çantada arama yapıldı.

Aramada, gümrüğe beyan edilmemiş toplam 7 adet elektronik sigara ile ilaç ve eczacılık yasasına aykırı olarak cinsel gücü artırıcı 7 paket jel bulunup, emare olarak alındı. R.A. tutuklandı.

-Güzelyurt’ta uyuşturucu madde tasarrufundan bir kişi tutuklandı

Güzelyurt’ta dün saat 22.30 sıralarında, Köprülüzade Sokak üzerinde, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında, kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü Y.D.’nin (E-40) şüpheli hareketleri sonucu aracında arama yapıldı.

Aramada, içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunup, emare olarak alındı. Y.D. tutuklandı.

-Misafir olarak kaldığı evde hırsızlık yapan kişi tutuklandı

Değirmenlik’te geçen perşembe günü Y.U.’nun (E-25), misafir olarak bulunduğu evden ev sahibine ait toplam 4 bin Euro, 2 bin 600 Stg ve 7 bin TL nakit paraları çaldığı tespit edildi. Y.U. tutuklandı.

-Kalkanlı’da hırsızlık: 2 tutuklu

Kalkanlı’da dün bir şahsa ait evin kapısının penceresi kırılarak, hasara uğratıldı ve içeriye girildi. Evden, bir adet kol saati ve para cüzdanında muhafaza edilen toplam 5 bin TL ve 50 Stg nakit para, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından çalındı.

Olay, polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.E.(K-22) ve S.C.E.(E-26) tutuklandı.

-Girne’de iş kazası: 1 yaralı

Girne’de yapımı devam eden bir inşaat alanı içerisinde dün saat 17.00 sıralarında, perde duvar demirlerinin montesi yapıldığı sırada, vinç yardımı ile taşınan 5 metre uzunluğundaki demir bağlantısı koparak, alanda çalışan Turhan Biçer’in (E-53) sol ayağının üzerine düştü.

Yaralanan Biçer, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde sol ayağında kırık teşhisi nedeniyle yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek, Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.