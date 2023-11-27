Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çevre eğitimi uzmanı Doç. Dr. Nazım Kaşot’u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Nazım Kaşot, editörlüğünü yaptığı “Doğa Temelli Çevre Eğitimi” isimli kitabı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu.

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ın en büyük zenginliklerinden birinin doğası olduğuna dikkat çekerek, doğanın korunması ve çevre bilincinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Eğitimin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, alanında uzman kişilerden yararlanılarak hazırlanan kitapta emeği geçenleri tebrik etti.

Nazım Kaşot da, "Türkiye ve Kıbrıs için bir ilk olma özelliğine sahip kitabın çevrenin çok boyutluluğu dikkate alınarak alanında uzman kişilerin katkısıyla hayat bulduğunu" ifade etti.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Gökhan Güler de hazır bulundu.