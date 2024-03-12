Lefkoşa’da bambaşka bir festival konsepti halk ile buluşmaya hazırlanıyor.

29 Mart-9 Nisan tarihleri arasında yakın doğu fuar alanında Near East Azu Home ve Garden Sokak Satış Festivali yapılacak.

Bu konsept ile yapılacak olan Near East Azu Home ve Garden Sokak Satış Festivali 7’den 70’e herkese hitap edecek.

Bir birinden farklı ürün skalası ile gelen misafirleri karşılayacak olan festivalin ilk günü Gece Yolcuları sahne alacak.

Festivalde yer alacak olan tüm ürünlerde 12 taksite varan indirimler yapılacak.