Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Nilden Bektaş Erhürman, Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Başkanı Gülden Plümer Küçük ve yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı heyeti kabulünde yaptığı konuşmada, heyetle görüşmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Başkanı Gülden Plümer Küçük ise Cumhurbaşkanlığında ağırlanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erhürman’a dernek tarafından yayımlanan kitapları takdim etti.