LEFKOŞA BÖLGESİ
ÇAĞANSOY ECZANESİ
0392 223 67 66
GÜLİSTAN ARICI ECZANESİ
0533 841 28 39
LADEN AKBATUR ECZANESİ
0392 227 25 75
GİRNE BÖLGESİ
GİRNE ECZANESİ
0392 815 14 47
ÖZENİR ECZANESİ
0542 876 06 60 - (0533) 876 06 60
SELİN ESER ECZANESİ
0392 815 06 66
MAĞUSA BÖLGESİ
KAĞAN KANDEMİR ECZANESİ
0533 881 66 26
SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ
0392 366 91 93
GÜZELYURT BÖLGESİ
AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)
0392 714 21 93
LEFKE BÖLGESİ
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
0533 882 94 56
İSKELE BÖLGESİ
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
0548 860 55 54