LEFKOŞA BÖLGESİ

ÇAĞANSOY ECZANESİ

0392 223 67 66

GÜLİSTAN ARICI ECZANESİ

0533 841 28 39

LADEN AKBATUR ECZANESİ

0392 227 25 75

GİRNE BÖLGESİ

GİRNE ECZANESİ

0392 815 14 47

ÖZENİR ECZANESİ

0542 876 06 60 - (0533) 876 06 60

SELİN ESER ECZANESİ

0392 815 06 66

MAĞUSA BÖLGESİ

KAĞAN KANDEMİR ECZANESİ

0533 881 66 26

SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ

0392 366 91 93

GÜZELYURT BÖLGESİ

AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)

Sterlin 65,10 TL, euro 55,65 TL, dolar 48,05 TL’den işlem görüyor
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0392 714 21 93

LEFKE BÖLGESİ

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

0533 882 94 56

İSKELE BÖLGESİ

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

0548 860 55 54