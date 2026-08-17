Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugün “Toplum Güvenliği” gündemiyle gerçekleştireceği olağanüstü birleşim öncesinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Solyalı, CTP’nin Meclis’te olacağını belirterek, hükümetin ülke yönetimindeki çeşitli sorunlara ilişkin eleştirilerde bulundu.

“TOPLUM GÜVENLİĞİ İÇİN CEVAPLAR ARASIN”

Hükümetin vatandaş sayısını bilmediğini, kaçak duruma düşen yabancıların sayısını açıklayamadığını ve nüfusu sayamadığını savunan Solyalı, belediyelere yeterli katkı ve desteğin verilmediğini ifade etti.

Solyalı, güvenlik güçlerinin personel ve altyapı sorunlarının da göz ardı edildiğini belirterek, cezaevi müdürünün yetkisinin mahkemenin bağımsızlığının önüne konulduğunu ileri sürdü.

Ülkede hiçbir konuda planlama ortaya konulmadığını da savunan Solyalı, hükümetin yarınki olağanüstü birleşimde sorunlara ilişkin cevaplar vermesi gerektiğini söyledi.

Solyalı'nın paylaşımının tamamı şu şekilde:

"CTP, Mecliste olacak.

Vatandaş sayısını bilemeyen, kaçak duruma düşen yabancı sayısını söyleyemeyen, nüfusu sayamayan ve belediyelere yeterli katkıyı ve desteği vermeyip şikayet üreten, güvenlik güçlerinin personel - altyapı sorunlarına göz yuman, cevaevi müdürünün yetkisini mahkemenin bağımsızlığına tercih eden ve bu memlekette hiçbir konuda planlama sunmayanlar da umarım orda olur ve "atıp-tutmak", CTP'nin ilk seçimdeki iktidarına şimdiden sorular sormak yerine toplum güvenliği için cevaplar ararlar!"