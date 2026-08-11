Girne-Güzelyurt Anayolu’nda 85 yaşındaki Turan Obalı’nın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin tutuklanan 21 yaşındaki Y.A.’nın, aracı ehliyetsiz ve alkollü kullandığını itiraf ettiği açıklandı. Zanlının tutukluluk süresi 2 gün uzatıldı.

Girne Trafik Şubesi’nde görevli polis çavuşu Nadir Timuçin, mahkemede verdiği bilgide, kazanın 7 Ağustos 2026’da saat 06.45 sıralarında Geçitköy’de meydana geldiğini belirtti.

Polis, Y.A.’nın yönetimindeki araçla Güzelyurt istikametine seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek karşı şeride geçtiğini ve Turan Obalı’nın kullandığı araçla çarpıştığını söyledi. Kazada Obalı olay yerinde hayatını kaybederken, Y.A. ile araçta bulunan üç kişi yaralandı.

Yapılan alkol testinde Y.A.’nın nefesinde 167 miligram alkol tespit edildiği ve herhangi bir sürüş ehliyetinin bulunmadığının belirlendiği kaydedildi.

Polis ayrıca, kazanın ardından araç sürücüsünün farklı gösterilmeye çalışıldığını, ancak soruşturma sonucunda aracı Y.A.’nın kullandığının tespit edildiğini açıkladı.

Otopsi sonucunda Turan Obalı’nın ölüm nedeninin trafik kazasına bağlı çoklu kaburga kırıkları, beyin kanaması, iç organ yaralanmaları ve iç kanamalar olduğu belirtildi.

Zanlının gönüllü ifade vererek aracı ehliyetsiz ve alkollü kullandığını kabul ettiği açıklandı.

Polis, soruşturma kapsamında kamera görüntülerinin incelenmesi, bazı ifadelerin alınması ve kan ile DNA analizlerinin tamamlanması gerektiğini belirterek 2 gün ek tutukluluk talep etti.

Yargıç Mine Gündüz Serden, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.