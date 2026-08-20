Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs’taki mülkiyet sorununun nihai çözümünün ancak Kıbrıs sorununun kapsamlı bir çözüme kavuşturulmasıyla mümkün olduğunu belirterek, çözüme kadar geçen süreçte Taşınmaz Mal Komisyonu’nun Kıbrıslı Rumların mülkiyet hakkı iddiaları kapsamında başvurabilecekleri etkili bir mekanizma olarak oluşturulduğunu vurguladı.

Erhürman, Kıbrıs Rum basınında yer alan yorumlarda, Rum liderliğinin Kıbrıslı Rumların Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurularını engellemek veya zorlaştırmak için çaba gösterdiğinden söz edildiğine işaret etti.

Kıbrıs’taki mülkiyet sorununun tam anlamıyla çözümünün kapsamlı çözümle mümkün olduğunu yineleyen Erhürman, buna karşın Kıbrıslı Rumların, çözüme kadar olan dönemde mülkiyet hakkı iddiaları çerçevesinde başvurabilecekleri bir mekanizmanın Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla oluşturulduğunu ifade etti.

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da uluslararası hukuka uygun ve etkili bir iç hukuk yolu olarak kabul edildiğini anımsatan Erhürman, böylesi bir mekanizmayı mevcut koşullar altında tek taraflı olarak sürdürmenin kolay olmadığını kaydetti.

Erhürman, komisyonun işleyişinde ortaya çıkan ve özüne dokunmayan aksaklıkların zaman içerisinde giderildiğini belirterek, Taşınmaz Mal Komisyonu’nu daha da hızlı ve güçlü bir şekilde geliştireceklerini söyledi.

"GÜNEY'DE BENZER BİR MEKANİZMA YOK"

Kıbrıslı Türklerin güneyde kalan taşınmaz mallarına ilişkin iddialarının değerlendirilmesi için Güney Kıbrıs’ta benzer bir mekanizmanın bulunmadığına dikkat çeken Erhürman, başka yollarla hak aramaya çalışanlara ise genel olarak “çözümden sonrasının” işaret edildiğini ifade etti.

Bu koşullar altında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından uygun bulunmuş Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuruların neden engellenmeye çalışıldığını sorgulayan Erhürman, mülkiyet sorununun ceza hukuku araçlarıyla çözülebilecekmiş gibi hareket edilmesinin de ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Erhürman, tek tek bireylerin özgürlüğünü bağlayıcı sonuçlara yol açabilecek yollara başvurulmasının, Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar arasında güvenin tesisine mi, yoksa gerilimlerin artmasına mı hizmet ettiğinin sorgulanması gerektiğini kaydetti.

Hukukun, bireylerin haklarını koruyan bir araç mı yoksa siyasetin bir enstrümanı mı haline geldiği sorusunu da gündeme getiren Erhürman, bu konuları uluslararası toplumdaki tüm muhataplarına anlatmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, “Bunu, durmadan, bıkmadan, usanmadan, uluslararası toplumdaki tüm muhataplarımıza anlatıyoruz. Anlatmaya da devam edeceğiz. Çok daha fazla, çok daha etkili şekilde...” ifadelerini kullandı.